У США анонсували нові карантинні заходи через виявлення кількох випадків зараження штамом коронавірусу Омікрон.

За словами президента США Джо Байдена, новий план не передбачає запровадження локдауну чи розширення сфери обов’язкової вакцинації.

Він зобов’язує всіх авіапасажирів, які прибувають до США міжнародними рейсами, пройти тестування на Covid-19 незалежно від того, чи є вони вакцинованими. Вимоги щодо носіння маски для пасажирів літаків, потягів та автобусів будуть продовжені щонайменше до березня.

Американський уряд намагатиметься забезпечити громадян мільйонами безкоштовних домашніх тестів на коронавірус через приватні страхові компанії для тих, хто має страховку, а також через медичні центри та клініки для тих, у кого вона відсутня.

Загалом план адміністрації на зимові місяці складається з кроків, спрямованих на те, щоб спонукати всіх дорослих пройти ревакцинацію від Covid-19. Також у країні планують підвищити рівень вакцинації серед дітей та підлітків.

Новий штам коронавірусу Омікрон вже зафіксували у Каліфорнії, Колорадо, Міннесоті, Нью-Йорку та на Гаваях. Представники місцевих органів охорони здоров’я повідомили про те, що у хворих спостерігаються легкі симптоми захворювання.

У зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу Омікрон 3 грудня 2021 року на період дії карантину в Україні установлюється заборона на в’їзд іноземцям та особам без громадянства, які прибувають із низки африканських країн.