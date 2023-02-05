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У восстановленной на Киевщине амбулатории теперь своя солнечная электростанция

5 февраля 2023, 14:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
амбулаторія Горенка

Во время восстановления амбулатории в селе Горенка Киевской области была установлена солнечная электростанция и обновлена система отопления с использованием теплового насоса “грунт-вода”.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В начале полномасштабного вторжения здание медицинского учреждения было повреждено, а система отопления вышла из строя.

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В сообщении отмечается, что теперь расходы на отопление снижены минимум на 80%, а источник автономного электроснабжения покроет до 60% потребностей амбулатории.

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— Использование возобновляемых источников энергии поможет амбулатории иметь свет и тепло даже в нынешних условиях нестабильного энергоснабжения, — отмечают в Минздраве.

Благодаря экономии на энергоресурсах и производству электроэнергии, затраты на реконструкцию системы отопления и установку солнечных панелей должны окупиться за 6-7 лет.

Это первое медучреждение, где была установлена такая энергоэффективная система.

Фото:  Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Альтернативная энергетика Киевская область Медики
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