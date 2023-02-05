Во время восстановления амбулатории в селе Горенка Киевской области была установлена солнечная электростанция и обновлена система отопления с использованием теплового насоса “грунт-вода”.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В начале полномасштабного вторжения здание медицинского учреждения было повреждено, а система отопления вышла из строя.

Сейчас смотрят В сообщении отмечается, что теперь расходы на отопление снижены минимум на 80%, а источник автономного электроснабжения покроет до 60% потребностей амбулатории. Читайте также: Минздрав совместно с ВОЗ: на Ровенщине запускают Наццентр реабилитации при травмах спинного мозга — Использование возобновляемых источников энергии поможет амбулатории иметь свет и тепло даже в нынешних условиях нестабильного энергоснабжения, — отмечают в Минздраве. Благодаря экономии на энергоресурсах и производству электроэнергии, затраты на реконструкцию системы отопления и установку солнечных панелей должны окупиться за 6-7 лет. Это первое медучреждение, где была установлена такая энергоэффективная система. Фото: Минздрав

Источник Минздрав

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