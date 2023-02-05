Во время восстановления амбулатории в селе Горенка Киевской области была установлена солнечная электростанция и обновлена система отопления с использованием теплового насоса “грунт-вода”.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
В начале полномасштабного вторжения здание медицинского учреждения было повреждено, а система отопления вышла из строя.
В сообщении отмечается, что теперь расходы на отопление снижены минимум на 80%, а источник автономного электроснабжения покроет до 60% потребностей амбулатории.
— Использование возобновляемых источников энергии поможет амбулатории иметь свет и тепло даже в нынешних условиях нестабильного энергоснабжения, — отмечают в Минздраве.
Благодаря экономии на энергоресурсах и производству электроэнергии, затраты на реконструкцию системы отопления и установку солнечных панелей должны окупиться за 6-7 лет.
Это первое медучреждение, где была установлена такая энергоэффективная система.
Фото: Минздрав