На базе Ровенской областной больницы ветеранов войны запускается Национальный центр реабилитации при травмах спинного мозга. Это медучреждение определили в качестве пилотной больницы для центров подобного уровня.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

— Запуск работы Центра стал возможным по инициативе Министерства здравоохранения и поддержке ВОЗ и правительства Британии, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в госпитале уже работает международная команда специалистов, помогающих внедрить современные технологии и процедуры реабилитационной помощи.

В частности, определяется, какое оборудование и вспомогательные средства реабилитации необходимы для предоставления медицинских услуг пациентам. Также команда специалистов помогает в настройке тележной мастерской.

Сообщается, что с начала 2023 госпиталь присоединился к Программе медицинских гарантий и законтрактовался с Национальной службой здоровья Украины по пакету Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях.

— Это означает, что лечение и реабилитация пострадавших от войны в этом заведении будут безвозмездными для пациентов. Медицинскому учреждению за предоставленные услуги будет платить НСЗУ, — заверили в Минздраве.

Отмечается, что главная задача Центра – реабилитация защитников и защитниц и их возвращение к полноценной жизни.