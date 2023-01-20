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МОЗ спільно з ВООЗ: на Рівненщині запускають Наццентр реабілітації при травмах спинного мозку

20 Січня 2023, 11:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
реабілітація
Джерело: Depositphotos

На базі Рівненської обласної лікарні ветеранів війни запускається Національний центр реабілітації при травмах спинного мозку. Цей медзаклад визначили в якості пілотної лікарні для центрів подібного рівня.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

– Запуск роботи центру став можливим за ініціативи Міністерства охорони здоров’я та підтримки ВООЗ та уряду Британії, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в госпіталі вже працює міжнародна команда фахівців, які допомагають впровадити сучасні технології та процедури реабілітаційної допомоги.

Зокрема, визначається, яке обладнання та допоміжні засоби реабілітації необхідні для надання медичних послуг пацієнтам. Також команда фахівців допомагає в налаштуванні тележной майстерні.

Повідомляється, що з початку 2023 року госпіталь приєднався до Програми медичних гарантій та законтрактувався з Національною службою здоров’я України за пакетом Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

– Це означає, що лікування та реабілітація постраждалих від війни в цьому закладі будуть безоплатними для пацієнтів. Медичному закладу за надані послуги платитиме НСЗУ, – запевнили у МОЗ.

Зазначається, що головне завдання Центру – реабілітація захисників і захисниць і їхнє повернення до повноцінного життя.

Джерело
МОЗ
Теги
ВООЗ МОЗ України Мозок Рівненщина реабілітація
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