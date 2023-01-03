Если вы не согласны с решением, принятым медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК), вы можете обжаловать его в течение месяца.

— Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением в саму комиссию, в Центральную или областную комиссии. После этого будет проведен повторный осмотр и вынесено новое решение, — говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что если вам откажут повторно, такое решение можно обжаловать в Центральной МСЭК Минздрава Украины.

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Сообщается также, что в сложных случаях лиц, которые обращаются для установления инвалидности, могут направлять для проведения медико-социального экспертного обследования в:

клинику Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности (г. Днепр);

Научно-исследовательский институт реабилитации инвалидов (г. Винница).

— После обследования научно-исследовательские учреждения составляют консультативные заключения, которые для комиссии имеют рекомендательный характер, — отмечают эксперты Минздрава.

По их словам, решение комиссий всех уровней можно также обжаловать в суде в установленном законодательством порядке.

Отмечается, что если во время прохождения медико-социальной экспертной комиссии нарушают ваши права, в частности требуют деньги за обследование, обращайтесь по телефону на горячую линию Минздрава — 0 800 60 20 19.