Якщо ви не згодні з рішенням, яке ухвалила медико-соціальна експертна комісія (МСЕК), ви можете оскаржити його протягом місяця.

– Для цього необхідно звернутися з письмовою заявою в саму комісію, в Центральну або обласну комісії. Після цього буде проведено повторний огляд і винесено нове рішення, – йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що якщо вам відмовлять повторно, таке рішення можна оскаржити в Центральній МСЕК України.

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Повідомляється також, що в складних випадках осіб, які звертаються для встановлення інвалідності, можуть направляти для проведення медико-соціального експертного обстеження в:

клініку Українського д ержавного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро);

ержавного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро); Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів (м. Вінниця).

– Після обстеження науково–дослідні установи складають консультативні висновки, які для комісії мають рекомендаційний характер, – зазначають експерти МОЗ.

За їхніми словами, рішення комісій всіх рівнів можна також оскаржити в суді в установленому законодавством порядку.

Зазначається, що якщо під час проходження медико-соціальної експертної комісії порушують ваші права, зокрема вимагають гроші за обстеження, звертайтеся за телефоном на гарячу лінію МОЗ – 0 800 60 20 19.