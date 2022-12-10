Кабинет Министров внес изменения в Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности, которые предусматривают причинную связь инвалидности с ранением или другим повреждением здоровья, полученным от взрывоопасных предметов, сообщает Минздрав.

— Кабинет Министров постановлением №1356 от 2 декабря внес изменения в положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности (постановление Кабинета Министров от 3 декабря 2009 г. № 1317), — говорится в сообщении.

Они предполагают, что причинная связь инвалидности с ранением или другим повреждением здоровья, полученным от взрывоопасных предметов, устанавливается медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) на основании выписки из Единого реестра досудебных расследований, в котором указаны обстоятельства, при которых лицо получило повреждение здоровья.

Список взрывоопасных предметов определен статьей 1 Закона Украины О противоминной деятельности в Украине. Этим законом также предусматривается предоставление пострадавшим одноразовой компенсации за ущерб, причиненный здоровью, и ежегодной помощи на оздоровление в сумме, порядок назначения и выплаты которой устанавливается правительством.