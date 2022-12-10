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Критерії встановлення інвалідності при травмах, отриманих від вибухонебезпечних предметів

10 Грудня 2022, 20:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
протез
Джерело: Depositphotos
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, які передбачають причинний зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я, одержаним від вибухонебезпечних предметів, повідомляє МОЗ.

– Кабінет Міністрів постановою №1356 від 2 грудня вніс зміни до положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності (постанова Кабінету Міністрів від 3 грудня 2009 року № 1317), – йдеться у повідомленні.

Вони передбачають, що причинний зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я, одержаним від вибухонебезпечних предметів, встановлюється медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому зазначено обставини, за яких особа отримала ушкодження здоров’я.

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Перелік вибухонебезпечних предметів визначено статтею 1 Закону України Про протимінну діяльність в Україні. Цим законом також передбачається надання постраждалим одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щорічної допомоги на оздоровлення у сумі, порядок призначення і виплати якої встановлюється урядом.

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Джерело
МОЗ
Теги
інвалідність Війна в Україні
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