З початку війни в Україні внаслідок обстрілів та бомбардувань російською армією українських міст і сіл, а також від звірств, що чинилися окупантами на захоплених ними територіях, постраждали понад 1160 українських дітей.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 391 дитина загинула та більше ніж 771 дістали поранень різного ступеня тяжкості. Цифри жахливі, але й вони не є остаточними.

Серед постраждалих дітей є багато таких, що отримали інвалідність після поранень. Щоб забезпечити їм соціальну допомогу, потрібно оформити інвалідність.

Зараз дивляться

Соціальна допомога:

безоплатний проїзд

безоплатне санаторно-курортне лікування

безоплатне забезпечення медичним обладнанням

безоплатне придбання медикаментів за рецептами лікаря у разі амбулаторного лікування

інші пільги, встановлені законом.

Як оформити інвалідність дитині, яка постраждала внаслідок бойових дій

Етапи встановлення інвалідності дитині.

1. Звернутися до лікаря, який надає дитині первинну медичну допомогу, щоб він підготував документи:

Історія розвитку дитини за формою, встановленою МОЗ.

Виписка з медичної карти стаціонарного хворого або консультаційного висновку спеціаліста, видана після стандартного або амбулаторного обстеження.

План медичної реабілітації

Документ, що посвідчує особу батьків дитини або її законних представників.

Важливо! У період воєнного стану декларація для звернення до медичного закладу первинної медичної допомоги не потрібна.

2. Проведення медико-соціальної експертизи

Лікар подає документи на ЛКК.

Огляд дитини та розгляд документів ЛКК проводить упродовж семи робочих днів із дня надходження.

Важливо! На період дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення ЛКК забезпечує проведення МСЕК за направленням лікаря незалежно від місця реєстрації проживання або перебування особи, яка звертається для встановлення інвалідності.

Як оформити інвалідність дитині, що постраждала через війну / 2 зображення

3. Отримання медичного висновку

ЛКК в день проведення медико-соціальної експертизи:

готує медичні висновки щодо встановлення або відмови у встановленні категорії “дитина з інвалідністю” або “дитина з інвалідністю підгрупи А” з відповідним обґрунтуванням.

складає індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю.

ЛКК та заклади охорони здоров’я у триденний строк зобов’язані надіслати медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років до органів соцзахисту за місцем проживання матері, батька, усиновлювача, прийомних батьків, вихователів до будинку сімейного типу, опікунів дитини з інвалідністю до 18 років, піклувальників.

Не пізніше ніж через 10 днів після надходження документів органи соціального захисту зобов’язані повідомити письмово законних представників дитини з інвалідністю про право на державну соціальну допомогу, розмір і порядок її призначення.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: +38 (050) 470-01-15.

Джерело: БО СОС “Дитячі містечка”