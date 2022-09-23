С начала войны в Украине в результате обстрелов и бомбардировок российской армией украинских городов и сел, а также от зверств, совершаемых оккупантами на захваченных ими территориях, пострадали более 1160 украинских детей.
По официальной информации ювенальных прокуроров, 391 ребенок погиб и более 771 получили ранения разной степени тяжести. Цифры ужасающие, но и они не окончательны.
Среди пострадавших детей есть много таких, которые получили увечья после ранений. Чтобы обеспечить им социальную помощь, необходимо оформить инвалидность.
Социальная помощь:
- безвозмездный проезд
- безвозмездное санаторно-курортное лечение
- бесплатное обеспечение медицинским оборудованием
- бесплатное приобретение медикаментов по рецептам врача в случае амбулаторного лечения\другие льготы, установленные законом.
Как оформить инвалидность ребенку, пострадавшему в результате боевых действий
Этапы установления инвалидности ребенку.
1. Обратиться к врачу, который оказывает ребенку первичную медицинскую помощь, чтобы он подготовил такие документы:
- История развития ребенка по форме, установленной Минздравом.
- Выписка из медицинской карты стационарного больного или консультационного заключения специалиста, выданного после стандартного или амбулаторного обследования.
- План медицинской реабилитации.
- Документ, удостоверяющий личность родителей ребенка или его законных представителей.
Важно! В период военного положения декларация для обращения в медицинское учреждение первичной медицинской помощи не требуется.
2. Проведение медико-социальной экспертизы
Врач представляет документы на ЛКК.
Осмотр ребенка и рассмотрение документов проводятся ЛКК в течение семи рабочих дней со дня поступления.
Важно! На период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения, ЛКК обеспечивает проведение МСЭК по направлению врача независимо от места регистрации проживания или пребывания лица, обращающегося для установления инвалидности.
3. Получение медицинского заключения
ЛКК в день проведения медико-социальной экспертизы:
- готовит медицинские заключения относительно установления или отказа в установлении категории “ребенок с инвалидностью” или “ребенок с инвалидностью подгруппы А” с соответствующим обоснованием.
- составляет индивидуальную программу реабилитации ребенка с инвалидностью.
ЛКК и учреждения здравоохранения в трехдневный срок обязаны направить медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет в органы соцзащиты по месту жительства матери, отца, усыновителя, приемных родителей, воспитателей в дом семейного типа, опекунов ребенка с инвалидностью 18 лет, попечителей.
Не позднее 10 дней после поступления документов органы социальной защиты обязаны сообщить письменно законным представителям ребенка с инвалидностью о праве на государственную социальную помощь, размер и порядок ее назначения.
Подробную информацию можно получить по телефону: +38(050)470-01-15.
Источник: БО СОС “Детские городки”