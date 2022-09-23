С начала войны в Украине в результате обстрелов и бомбардировок российской армией украинских городов и сел, а также от зверств, совершаемых оккупантами на захваченных ими территориях, пострадали более 1160 украинских детей.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 391 ребенок погиб и более 771 получили ранения разной степени тяжести. Цифры ужасающие, но и они не окончательны.

Среди пострадавших детей есть много таких, которые получили увечья после ранений. Чтобы обеспечить им социальную помощь, необходимо оформить инвалидность.

Сейчас смотрят

Социальная помощь:

безвозмездный проезд

безвозмездное санаторно-курортное лечение

бесплатное обеспечение медицинским оборудованием

бесплатное приобретение медикаментов по рецептам врача в случае амбулаторного лечения\другие льготы, установленные законом.

Как оформить инвалидность ребенку, пострадавшему в результате боевых действий

Этапы установления инвалидности ребенку.

1. Обратиться к врачу, который оказывает ребенку первичную медицинскую помощь, чтобы он подготовил такие документы:

История развития ребенка по форме, установленной Минздравом.

Выписка из медицинской карты стационарного больного или консультационного заключения специалиста, выданного после стандартного или амбулаторного обследования.

План медицинской реабилитации.

Документ, удостоверяющий личность родителей ребенка или его законных представителей.

Важно! В период военного положения декларация для обращения в медицинское учреждение первичной медицинской помощи не требуется.

2. Проведение медико-социальной экспертизы

Врач представляет документы на ЛКК.

Осмотр ребенка и рассмотрение документов проводятся ЛКК в течение семи рабочих дней со дня поступления.

Важно! На период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения, ЛКК обеспечивает проведение МСЭК по направлению врача независимо от места регистрации проживания или пребывания лица, обращающегося для установления инвалидности.

Как оформить инвалидность ребенку, пострадавшему из-за войны войны / 2 images

3. Получение медицинского заключения

ЛКК в день проведения медико-социальной экспертизы:

готовит медицинские заключения относительно установления или отказа в установлении категории “ребенок с инвалидностью” или “ребенок с инвалидностью подгруппы А” с соответствующим обоснованием.

составляет индивидуальную программу реабилитации ребенка с инвалидностью.

ЛКК и учреждения здравоохранения в трехдневный срок обязаны направить медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет в органы соцзащиты по месту жительства матери, отца, усыновителя, приемных родителей, воспитателей в дом семейного типа, опекунов ребенка с инвалидностью 18 лет, попечителей.

Не позднее 10 дней после поступления документов органы социальной защиты обязаны сообщить письменно законным представителям ребенка с инвалидностью о праве на государственную социальную помощь, размер и порядок ее назначения.

Подробную информацию можно получить по телефону: +38(050)470-01-15.

Источник: БО СОС “Детские городки”