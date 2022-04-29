Как в тяжелейших условиях войны работает медицинская система Украины и что делать тем украинцам, у которых возникли проблемы с получение медпомощи, в Объединенном эфире украинских телеканалов рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— С начала войны серьезные повреждения получили 369 больниц, 39 из которых практически полностью разрушены. Для того, чтобы их восстановить, по нашим оценкам, необходимо 13,5 млрд гривен, — отметил министр.

По его словам, Минздравом разработаны комплексные решения по каждой области, где есть разрушения. Есть понимание, что именно нужно сделать для восстановления полноценной профильной работы лечебных учреждений.

Чтобы реализовать эту задачу, Минздрав работает в рамках общегосударственной стратегии по восстановлению Украины под руководством президента. А также при поддержке наших международных партнеров, правительств разных стран, которые намерены всемерно способствовать тому, чтобы медицинская система страны не только восстановилась, но стала еще лучше, чем была до этого.

Если же медицинское учреждение разрушено, а состояние здоровья человека, который живет в таком горячем районе, требует неотложной медицинской помощи, на этот случай есть экстренная медицинская помощь, которую можно вызвать по номеру 103, приедет бригада медиков и заберет пациента. Также в этих сложных зонах работают и волонтерские организации.

Если мы говорим о деоккупированных территориях, то на места выезжают сотрудники Центра медицины катастроф Минздрава, которые развертывают временные медицинские пункты, где оказывают базовую врачебную помощь, передают лекарственные препараты, которые имеются в достаточном количестве.

Что же касается районов, где боевые условия не позволяют развертывать такие пункты, Минздрав фиксирует такие нарушения международных норм, когда враг не позволяет, к примеру, организовать гуманитарные коридоры, чтобы завезти лекарства или эвакуировать пациентов в более безопасные места.

— Я лично общался с людьми, которые 10 дней не имели доступа к препаратам инсулина. Из-за постоянных обстрелов они находились в подвалах. Эти пациенты потом нуждались в длительном лечении по восстановлению своего здоровья, — рассказал Виктор Ляшко.

Минздрав постоянно оценивает ситуацию по обеспечению всем необходимым для оказания медицинской помощи украинцам, которые сегодня находятся в западных областях Украины, где они спасаются от опасности, которая нависла над их родными населенными пунктами. При этом осуществляется координация эвакуационных маршрутов для того, чтобы не было перегрузки на медучреждения какой-то одной области.

Параллельно украинцев принимают наши зарубежные партнеры, клиники Европейского Союза, Соединенных Штатов, Канады, Австралии.

Сегодня Минздрав не фиксирует проблем с предоставлением медицинской помощи тем, кто временно сменил место жительства.

Но если есть вопросы по этому направлению, министр призвал украинцев обращаться с ними по номеру 0800 60 20 19, позвонив на который можно оставить обращение по поводу тех или иных проблем с предоставлением медпомощи.

К примеру, если человеку пришлось обратиться за помощью в частные клиники, Минздрав обещает полностью компенсировать все затраты. Хотя действие Программы медицинских гарантий не останавливалось ни на один день, такие случаи все же могут быть.

Что же касается плановых операций, которые были приостановлены в первые дни войны, то после периода адаптации системы к новым условиям, они возобновились. К сожалению, кроме тех регионов, в которых сейчас идут активные боевые действия.

Там по понятным причинам плановые операции не проводятся. То есть тем, кто в них нуждается, необходимо найти возможность выехать в более безопасные регионы, где плановые операции идут в полном объеме.

По поводу коронавирусной инфекции, которая в Украине есть, но не является приоритетом в системе здравоохранения, то на сегодня соответствующую терапию получают 2 200 пациентов. Имеются ввиду те больницы, которые дают официальную статистику.

Министр также отметил, что тенденция снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией характерна сегодня не только для Украины, но и для всего европейского региона.