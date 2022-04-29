Як у важких умовах війни працює медична система України і що робити тим українцям, у яких виникли проблеми з отримання медичної допомоги, в Об’єднаному ефірі українських телеканалів розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– З початку війни серйозних пошкоджень зазнали 369 лікарень, 39 з яких практично повністю зруйновані. Щоб їх відновити, за нашими оцінками, необхідно 13,5 млрд гривень, – зазначив міністр.

За його словами, МОЗ розробило комплексні рішення щодо кожної області, де є руйнування. Є розуміння, що саме потрібно зробити для відновлення повноцінної профільної роботи лікувальних закладів.

Щоб реалізувати це завдання, МОЗ працює в рамках загальнодержавної стратегії з відновлення України під керівництвом президента. А також за підтримки наших міжнародних партнерів, урядів різних країн, які мають намір всіляко сприяти тому, щоб медична система країни не тільки відновилася, але стала ще кращою, ніж була до цього.

Якщо ж медичний заклад зруйновано, а стан здоров’я людини, яка живе в такому гарячому районі, потребує невідкладної медичної допомоги, на цей випадок є екстрена медична допомога, яку можна викликати за номером 103. Приїде бригада медиків і забере пацієнта. Також у цих складних зонах працюють і волонтерські організації.

Якщо ми говоримо про деокуповані території, то на місця виїжджають співробітники Центру медицини катастроф МОЗ, які розгортають тимчасові медичні пункти, де надають базову лікарську допомогу, передають лікарські препарати, які є в достатній кількості.

А стосовно районів, де бойові умови не дозволяють розгортати такі пункти, МОЗ фіксує порушення міжнародних норм, коли ворог не дозволяє, наприклад, організувати гуманітарні коридори, щоб завезти ліки або евакуювати пацієнтів у більш безпечні місця.

– Я особисто спілкувався з людьми, які 10 днів не мали доступу до препаратів інсуліну. Через постійні обстріли вони перебували в підвалах. Ці пацієнти потім потребували тривалого лікування для відновленню свого здоров’я, – розповів Віктор Ляшко.

МОЗ постійно оцінює ситуацію щодо забезпечення всім необхідним для надання медичної допомоги українцям, які сьогодні перебувають у західних областях України, де вони рятуються від небезпеки, яка нависла над їхніми рідними населеними пунктами.

Також здійснюється координація евакуаційних маршрутів для того, щоб не було перевантаження на медзаклади якоїсь однієї області.

Паралельно українців приймають наші закордонні партнери, клініки Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, Австралії.

Сьогодні МОЗ не фіксує проблем з наданням медичної допомоги тим, хто тимчасово змінив місце проживання.

Але якщо є питання по цьому напрямку, міністр закликав українців звертатися з ними за номером 0800 60 20 19, зателефонувавши на який, можна залишити звернення з приводу тих чи інших проблем з наданням медичної допомоги.

Наприклад, якщо людині довелося звернутися по допомогу в приватні клініки, МОЗ обіцяє повністю компенсувати всі витрати. Хоча дія Програми медичних гарантій не зупинялася ні на один день, такі випадки все ж можуть бути.

Що ж стосується планових операцій, які були припинені в перші дні війни, то після періоду адаптації системи до нових умов, вони відновилися. На жаль, крім тих регіонів, в яких зараз йдуть активні бойові дії.

Там зі зрозумілих причин планові операції не проводяться. Тобто тим, хто їх потребує, треба знайти можливість виїхати в більш безпечні регіони, де планові операції йдуть в повному обсязі.

Щодо коронавірусної інфекції, яка наразі в Україні не є пріоритетом у системі охорони здоров’я, то на сьогодні відповідну терапію отримують 2 200 пацієнтів. Маються на увазі ті лікарні, які дають офіційну статистику.

Міністр також зазначив, що тенденція зниження рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію характерна сьогодні не тільки для України, а й для всього європейського регіону.