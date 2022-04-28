В Україні продовжують реалізовувати так звані конвої життя для евакуації українських онкохворих дітей із зон бойових дій. Вже організовано 12-й медичний конвой, що надав шанс на порятунок 12 дітям, які прямують на лікування до клінік Європейського Союзу.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Діти, віком від семи місяців до 15 років, з Київщини, Хмельниччини, Херсонщини, Житомирщини та Полтавщини спочатку були направлені до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру (ЗУСДМЦ) для необхідного обстеження та медичної підтримки.

ЗУСДМЦ – спеціальний хаб, куди евакуюють пацієнтів із різноманітними захворюваннями, зокрема й онкологічними та онкогематологічними патологіями, а також пацієнтів, які потребують паліативної опіки. Близько 30% усіх пацієнтів залишаються у центрі та лікуються.

– Якщо пацієнти потребують лікування, що зараз недоступне або ускладнене в Україні, їх направляють до Польщі, у спеціально створений логістичний центр Unicorn, який координується фахівцями зі всесвітньовідомої клініки St. Jude. Звідти дітей направляють до провідних клінік Європи, – додали у МОЗ.

Так, медичний супровід та необхідне лікування отримали 7-місячна Кіра з Хмельницького, яка попри свій малий вік уже пережила три операції, та 12-річна Анна з Києва, яка потребує хіміотерапії.

Направлення онкохворих дітей до Польщі – це один із напрямів евакуації, який організовано з перших тижнів війни завдяки підтримці, яку надає Україні міжнародна компанія St. Jude Children’s Research Hospital.

Нещодавно в Україні почав курсувати евакуаційний медичний потяг. Він забезпечений усім необхідним обладнанням і медикаментами для автономної роботи в рейсі.

Фото: МОЗ