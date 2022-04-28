В Украине продолжают реализовывать так называемые конвои жизни для эвакуации украинских онкобольных детей из зон боевых действий. Уже организован 12-й медицинский конвой, предоставивший шанс на спасение 12 детям, которые направляются на лечение в клиники Европейского Союза.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Дети возрастом от семи месяцев до 15 лет, из Киевской, Хмельницкой, Херсонской, Житомирской и Полтавской сначала были направлены в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр (ЗУСДМЦ) для необходимого обследования и медицинской поддержки.

ЗУСДМЦ — специальный хаб, куда эвакуируют пациентов с различными заболеваниями, в том числе и онкологическими и онкогематологическими патологиями, а также пациентов, которые нуждаются в паллиативной опеке. Около 30% всех пациентов остаются в центре и лечатся.

— Если пациенты нуждаются в лечении, что сейчас недоступно или затруднено в Украине, их направляют в Польшу, в специально созданный логистический центр Unicorn, который координируется специалистами из всемирно известной клиники Святого Jude. Оттуда детей направляют в ведущие клиники Европы, — добавили в Минздраве.

Так, медицинское сопровождение и необходимое лечение получили 7-месячная Кира из Хмельницкого, которая несмотря на свой малый возраст уже пережила три операции, и 12-летняя Анна из Киева, которая нуждается в химиотерапии.

Направление онкобольных детей в Польше – это одно из направлений эвакуации, который был организован с первых недель войны благодаря поддержке, которую оказывает Украине международная компания Санкт Jude Children’s Research Hospital.

Недавно в Украине начал курсировать эвакуационный медицинский поезд. Он обеспечен всем необходимым оборудованием и медикаментами для автономной работы в рейсе.

Фото: Минздрав