В Украине начал курсировать эвакуационный медицинский поезд. В Министерстве здравоохранения ищут врачей для работы в нем.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак в социальных сетях.

— 24 апреля отправили в рейс новый медицинский эвакуационный поезд — это минигоспиталь из нескольких вагонов. Теперь сможем забирать из горячих областей еще больше наших граждан, которые заболели или же ранены от прилетов россиян, — отметила она.

По словам Микичак, поезд-госпиталь обеспечен всем необходимым оборудованием и медикаментами для автономной работы в рейсе. Этот ресурс — результат сотрудничества Минздрава, международной гуманитарной организации Врачи без границ и Укрзализныци.

— Кто готов присоединиться, пишите. Нам нужны врачи-анестезиологи и медсестры, — добавила она.

По данным Минздрава, на сегодня специальными медицинскими поездами из зон боевых действий перевезено почти 300 пациентов вместе с членами их семей.

Кроме того, с начала активных боевых действий на территории Луганской области бригады экстренной медицинской помощи более 2 600 раз выезжали по вызовам.

238 выездов были напрямую связаны с боевыми действиями. 531 человек был госпитализирован, остальным оказана неотложная медицинская помощь.

Источник: Ирина Микичак, Минздрав