В Україні почав курсувати евакуаційний медичний потяг. У Міністерстві охорони здоров’я шукають лікарів для роботи у ньому.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак у соціальних мережах.

– 24 квітня відправили в рейс новий медичний евакуаційний поїзд – це мінігоспіталь з кількох вагонів. Тепер зможемо забирати з гарячих областей ще більше наших громадян, які захворіли або ж поранені від прильотів росіян, – зазначила вона.

За словами Микичак, поїзд-госпіталь забезпечений усім необхідним обладнанням і медикаментами для автономної роботи в рейсі. Цей ресурс – результат співпраці МОЗ, міжнародної гуманітарної організації Лікарі без кордонів і Укрзалізниці.

– Хто готовий долучитися, пишіть. Нам потрібні лікарі-анестезіологи і медсестри, – додала вона.

За даними МОЗ, на сьогодні спеціальними медичними потягами із зон бойових дій перевезено майже 300 пацієнтів разом із членами їхніх сімей.

Крім того, з початку активних бойових дій на території Луганської області бригади екстреної медичної допомоги понад 2 600 разів виїжджали за викликами.

238 виїздів були безпосередньо пов’язані з бойовими діями. 531 людина була госпіталізована, іншим надана невідкладна медична допомога.

Джерело: Ірина Микичак, МОЗ