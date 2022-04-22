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Понад 2 600 виїздів з початку війни: як виконують свій обов’язок бригади швидкої допомоги Луганщини

22 Квітня 2022, 17:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики

З початку активних бойових дій на території Луганської області бригади екстреної медичної допомоги понад 2 600 разів виїжджали за викликами.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що 238 виїздів були безпосередньо пов’язані з бойовими діями. 531 людина була госпіталізована, іншим надана невідкладна медична допомога.

– Вони не вважають себе героями, адже просто виконують свою роботу. За статистикою викликів криються сотні врятованих життів, – пише глава ОВА.

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Він зазначив, що десятки постраждалих з важкими мінно-вибуховими травмами були направлені в обласну лікарню в Дніпрі.

Крім цього, медики евакуювали вагітних і безпорадних, доставляли гуманітарну допомогу.

За словами Сергій Гайдая, з початку війни “руській мір” розбомбив в Луганській області п’ять підстанцій екстреної медичної допомоги, розбив щонайменше дев’ять автомобілів швидких. 15 таких машин наші медики встигли вивезти на відносно безпечну територію.

Джерело: Сергій Гайдай

Теги
Війна в Україні, Луганська область, Медики, швидка допомога
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