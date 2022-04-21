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Мужність і вірність обов’язку: медики Лисичанська благополучно прийняли пологи під безперервними обстрілами

21 Квітня 2022, 17:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лисичанськ пологи

19 квітня, завдяки злагодженим діям військових і цивільних медиків, які діяли у важких умовах безперервних ворожих обстрілів, місцева мешканка народила здорового хлопчика.

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація на своєму сайті.

– Пологи у 17-річної мешканки гірського почалися під час чергового мінометного обстрілу міста. На допомогу, як завжди, прийшли військові медики, які швидкою доставили жінку в Лисичанський пологовий стаціонар, – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що, незважаючи на безперервний ворожий вогонь, бригада лікарів відразу стала до операції, адже за медичними показниками необхідно було робити кесарів розтин.

Як розповіли в департаменті охорони здоров’я Луганської ОВА, на світ з’явився здоровий хлопчик вагою 3 кг 150 г і зростом 50 см. Зараз мама і немовля відчувають себе нормально і отримують всю необхідну допомогу.

Як раніше повідомлялося, більшість вагітних жінок з Луганщини евакуйовані в безпечні регіони України. Ті, хто залишився вдома, народжують у пологовому будинку Лисичанської міської лікарні.

Екстрену медичну та консультативну допомогу породіллям і молодим мамам надає також Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня.

Джерело: Луганська ОВА

Теги
Війна в Україні, Лисичанськ, Луганська область, Медики, Пологи
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