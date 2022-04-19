Міністерство охорони здоров’я України в рамках співпраці з Європейською Комісією відправляють українців, які постраждали внаслідок російської військової агресії, на лікування за кордон.

Евакуюють як дорослих, так і дітей з важкими пораненнями, опіками та іншими захворюваннями, які зараз лікувати в Україні неможливо.

Для евакуації за маршрутом Львів-Жешув-Кельн вперше був задіяний літаючий госпіталь, який є спеціальним медичним авіарейсом Luftwaffe Збройних сил Німеччини.

На борту госпіталю шість модулів інтенсивної терапії, до 38 місць для людей з менш серйозними травмами або 56 місць для поранених. Борт оснащений системами штучної вентиляції легень, контролю функцій кровообігу і проведення інфузій, портативним ультразвуковим апаратом.

Під час польоту за пацієнтами доглядають 25 лікарів і медичних сестер.

Фото: МОЗ