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Летающий немецкий госпиталь Luftwaffe: тяжело раненых украинцев эвакуируют для лечения за границей

19 апреля 2022, 13:23
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики

Министерство здравоохранения Украины в рамках сотрудничества с Европейской Комиссией отправляют украинцев, которые пострадали в результате российской военной агрессии, на лечение за границу.

Эвакуируют как взрослых, так и детей с тяжелыми ранениями, ожогами и другими заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно.

Для эвакуации по маршруту Львов-Жешув-Кельн впервые был задействован Летающий госпиталь, который является специальным медицинским авиарейсом Luftwaffe Вооруженных сил Германии.

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На борту госпиталя шесть модулей интенсивной терапии, до 38 мест для людей с менее серьезными травмами или 56 мест для раненых. Борт оснащен системами искусственной вентиляции легких, контроля функций кровообращения и проведения инфузий, портативным ультразвуковым аппаратом.

Во время полета за пациентами ухаживают 25 врачей и медицинских сестер.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Еврокомиссия , Війна в Україні , лікування , Медики , МОЗ Украины
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