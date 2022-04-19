Министерство здравоохранения Украины в рамках сотрудничества с Европейской Комиссией отправляют украинцев, которые пострадали в результате российской военной агрессии, на лечение за границу.

Эвакуируют как взрослых, так и детей с тяжелыми ранениями, ожогами и другими заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно.

Для эвакуации по маршруту Львов-Жешув-Кельн впервые был задействован Летающий госпиталь, который является специальным медицинским авиарейсом Luftwaffe Вооруженных сил Германии.

На борту госпиталя шесть модулей интенсивной терапии, до 38 мест для людей с менее серьезными травмами или 56 мест для раненых. Борт оснащен системами искусственной вентиляции легких, контроля функций кровообращения и проведения инфузий, портативным ультразвуковым аппаратом.

Во время полета за пациентами ухаживают 25 врачей и медицинских сестер.

Фото: Минздрав