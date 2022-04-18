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Троє в реанімації: після ракетного удару по Львову постраждали 11 осіб, у тому числі дитина

18 Квітня 2022, 17:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти львів

Сьогодні, 18 квітня, в одну з лікарень Львова надійшло 11 постраждалих від ракетного удару по місту з боку російського агресора. Серед них – одна дитина з травмою руки.

Повідомляється, що троє перебували у важкому стані і були практично відразу ж направлені на хірургічне лікування.

Відзначається також, що лікувальний заклад оперативно і без затримок впорався з разовим прийомом такої кількості пацієнтів.

За словами лікаря-нейрохірурга Андрія Токарського, пацієнти надходили з множинними травмами, починаючи від травм п’ят, закінчуючи травмами голови, пов’язаними в окремих випадках з ураженнями головного мозку.

Середній вік пацієнтів – 35-45 років, зазначив хірург.

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Що ж стосується дитини, то трирічному хлопчикові відсікло половину пальця осколком віконного скла, яке розлетілося в результаті вибухової хвилі.

Мама малюка, 31-річна Ангеліна, розповіла, що все сталося за секунду. Вікно розлетілося, навпроти вже горів сусідній будинок.

За її словами, вона з сином місяць живе у Львові, де рятується від бомбардувань рідного Харкова. Перші дні війни намагалися перечекати в передмісті у батьків Ангеліни. Потім вирішили виїхати подалі від зони, яка стала занадто небезпечною.

За словами ортопеда-травматолога Галини Гачкевич, у дитини діагностовано часткову травматичну ампутацію фаланги третього пальчика. Медики будуть намагатися сформувати відсутню частину за допомогою шкірної пластики, поступово нарощуючи шкірний покрив. Тому на дитину чекає серія хірургічних втручань.

Теги
Війна в Україні , Львів , Медики
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