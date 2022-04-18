Сьогодні, 18 квітня, в одну з лікарень Львова надійшло 11 постраждалих від ракетного удару по місту з боку російського агресора. Серед них – одна дитина з травмою руки.

Повідомляється, що троє перебували у важкому стані і були практично відразу ж направлені на хірургічне лікування.

Відзначається також, що лікувальний заклад оперативно і без затримок впорався з разовим прийомом такої кількості пацієнтів.

За словами лікаря-нейрохірурга Андрія Токарського, пацієнти надходили з множинними травмами, починаючи від травм п’ят, закінчуючи травмами голови, пов’язаними в окремих випадках з ураженнями головного мозку.

Середній вік пацієнтів – 35-45 років, зазначив хірург.

Що ж стосується дитини, то трирічному хлопчикові відсікло половину пальця осколком віконного скла, яке розлетілося в результаті вибухової хвилі.

Мама малюка, 31-річна Ангеліна, розповіла, що все сталося за секунду. Вікно розлетілося, навпроти вже горів сусідній будинок.

За її словами, вона з сином місяць живе у Львові, де рятується від бомбардувань рідного Харкова. Перші дні війни намагалися перечекати в передмісті у батьків Ангеліни. Потім вирішили виїхати подалі від зони, яка стала занадто небезпечною.

За словами ортопеда-травматолога Галини Гачкевич, у дитини діагностовано часткову травматичну ампутацію фаланги третього пальчика. Медики будуть намагатися сформувати відсутню частину за допомогою шкірної пластики, поступово нарощуючи шкірний покрив. Тому на дитину чекає серія хірургічних втручань.