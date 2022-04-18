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Трое в реанимации: после ракетного удара по Львову пострадали 11 человек, в том числе ребенок

18 апреля 2022, 17:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти львів

Сегодня, 18 апреля, в одну из больниц Львова поступило 11 пострадавших от ракетного удара по городу со стороны российского агрессора. Среди них – один ребенок с травмой руки.

Сообщается, что трое из поступивших находились в тяжелом состоянии и были практически сразу же направлены на хирургическое лечение.

Отмечается также, что лечебное учреждение оперативно и без задержек справилось с разовым приемом такого количества пациентов.

По словам врача-нейрохирурга Андрея Токарского, пациенты поступали с множественными травмами, начиная от травм пяток, заканчивая травмами головы, сопряженными в отдельных случаях с поражениями головного мозга.

Средний возраст пациентов – 35-45 лет, отметил хирург.

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Что же касается ребенка, то трехлетнему мальчику отсекло половину пальца осколком оконного стекла, которое разлетелось в результате взрывной волны.

Мама малыша, 31-летняя Ангелина, рассказала, что все произошло за секунду. Окно разлетелось, напротив уже горел соседний дом.

По ее словам, она с сыном месяц живет во Львове, где спасается от бомбардировок родного Харькова. Первые дни войны пытались переждать в пригороде у родителей Ангелины. Потом решили уехать подальше от ставшей слишком опасной зоны.

По словам ортопеда-травматолога Галины Гачкевич, у ребенка диагностирована частичная травматическая ампутация фаланги третьего пальчика. Медики будут стараться сформировать отсутствующую часть посредством кожной пластики, постепенно наращивая кожный покров. Поэтому ребенку предстоит серия хирургических вмешательств.

Теги
Війна в Україні , Львов , Медики
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