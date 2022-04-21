19 апреля, благодаря слаженным действиям военных и гражданских медиков, которые действовали в тяжелейших условиях непрерывных вражеских обстрелов, местная жительница родила здорового мальчика.

Об этом сообщила Луганская областная военная администрация на своем сайте.

— Роды у 17-летней жительницы Горного начались во время очередного минометного обстрела города. На помощь, как всегда, пришли военные медики, которые скорой доставили женщину в Лисичанский родильный стационар, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на непрерывный вражеский огонь, бригада врачей сразу стала к операции, ведь по медицинским показателям необходимо было делать кесарево сечение.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Луганской ОВА, на свет появился здоровый мальчик весом 3 кг 150 г и ростом 50 см. Сейчас мама и младенец чувствуют себя нормально и получают всю необходимую помощь.

Как ранее сообщалось, большинство беременных женщин из Луганщины эвакуированы в безопасные регионы Украины. Те, кто остался дома, рожают в роддоме Лисичанской городской больницы.

Экстренную медицинскую и консультативную помощь роженицам и молодым мамам оказывает также Северодонецкая городская многопрофильная больница.

Источник: Луганская ОВА