Поллакиурия у детей – это значительное увеличение частоты мочеиспусканий. В целом это бывает в дневной период, без конкретной причины.
Семейный врач Анна Слинчук рассказала, что делать, если ребенок стал часто проситься в туалет.
— Чаще встречается у детей от 3 до 5 лет, также может развиваться у подростков. Эпизод поллакиурии может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Он может возвращаться каждые несколько месяцев или лет, даже если нет четкой причины в жизни вашего ребенка, — говорит Анна Слинчук.
По словам эксперта, наиболее ярким симптомом поллакиурии является то, что ребенок вдруг ощущает позывы к мочеиспусканию в течение дня гораздо чаще, чем было раньше.
В некоторых случаях позывы могут быть до 40 раз в день.
Возможные причины:
- переезд в новый дом/страну;
- перенесенные издевательства;
- потеря близкого члена семьи или друга;
- развод родителей или переживания, что родители могут развестись;
- увиденные трагедии, смерти других людей, разрушения, перенесенные бомбовые атаки.
— Поллакиурия у детей чаще всего не вызвана каким-либо заболеванием мочевых путей. Но нужно собрать и сдать на общий анализ мочу ребенка, – добавляет врач.
Как поддержать ребенка
- убедиться, что он знает, что это нормально, и в этом нет ничего плохого;
- следует отслеживать, сколько раз ребенок ходит в туалет, но чтобы он об этом не знал;
- пытаться отвлечь ребенка веселыми задачами, играми.
Если ситуация не разрешается, следует обратиться за рекомендациями к врачу.