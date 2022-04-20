Поллакиурия у детей – это значительное увеличение частоты мочеиспусканий. В целом это бывает в дневной период, без конкретной причины.

Семейный врач Анна Слинчук рассказала, что делать, если ребенок стал часто проситься в туалет.

— Чаще встречается у детей от 3 до 5 лет, также может развиваться у подростков. Эпизод поллакиурии может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Он может возвращаться каждые несколько месяцев или лет, даже если нет четкой причины в жизни вашего ребенка, — говорит Анна Слинчук.

По словам эксперта, наиболее ярким симптомом поллакиурии является то, что ребенок вдруг ощущает позывы к мочеиспусканию в течение дня гораздо чаще, чем было раньше.

В некоторых случаях позывы могут быть до 40 раз в день.

Возможные причины:

переезд в новый дом/страну;

перенесенные издевательства;

потеря близкого члена семьи или друга;

развод родителей или переживания, что родители могут развестись;

увиденные трагедии, смерти других людей, разрушения, перенесенные бомбовые атаки.

— Поллакиурия у детей чаще всего не вызвана каким-либо заболеванием мочевых путей. Но нужно собрать и сдать на общий анализ мочу ребенка, – добавляет врач.

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Как поддержать ребенка

убедиться, что он знает, что это нормально, и в этом нет ничего плохого;

следует отслеживать, сколько раз ребенок ходит в туалет, но чтобы он об этом не знал;

пытаться отвлечь ребенка веселыми задачами, играми.

Если ситуация не разрешается, следует обратиться за рекомендациями к врачу.