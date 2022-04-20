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Дитина часто проситься до туалету – причини і що робити

20 Квітня 2022, 19:49
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ходунки, дитина
Джерело: Depositphotos

Полакіурія у дітей – це значне збільшення частоти сечовипускань. Загалом воно це буває у денний період, без конкретної причини.

Сімейний лікар Анна Слинчук розповіла, що робити, якщо дитина почала часто проситися до туалету.

– Найчастіше зустрічається у дітей від 3 до 5 років, також може розвиватися у підлітків. Епізод полакіурії може тривати від кількох днів до кількох місяців. Він також може повертатися кожні кілька місяців або років, навіть якщо немає чіткої причини у житті вашої дитини, – говорить Анна Слинчук.

За словами експерта, найбільш яскравим симптомом полакіурії є те, що дитина раптом відчуває позиви до сечовипускання протягом дня набагато більше, ніж було раніше.

У деяких випадках позиви можуть бути до 40 разів за один день.

Можливі причини:

  • переїзд в новий будинок/країну;
  • перенесені знущання;
  • втрата близького члена сім’ї або друга;
  • розлучення батьків або переживання, що батьки можуть розлучитися;
  • побачені трагедії, смерті інших людей, руйнування, перенесені бомбові атаки.

– Полакіурія у дітей найчастіше не спричинена якимось захворюванням сечових шляхів. Але потрібно зібрати і здати на загальний аналіз сечу дитини, – додає лікар.

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Як підтримати дитину

  • переконатися, що вона знає, що це нормально, і в цьому немає нічого поганого;
  • варто відстежувати, скільки разів дитина ходить до туалету, але щоб вона про це не знала;
  • намагатися відволікти дитину веселими завданнями, іграми.

Якщо ситуація не вирішується, варто звернутися за рекомендаціями до лікаря.

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