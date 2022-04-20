Полакіурія у дітей – це значне збільшення частоти сечовипускань. Загалом воно це буває у денний період, без конкретної причини.

Сімейний лікар Анна Слинчук розповіла, що робити, якщо дитина почала часто проситися до туалету.

– Найчастіше зустрічається у дітей від 3 до 5 років, також може розвиватися у підлітків. Епізод полакіурії може тривати від кількох днів до кількох місяців. Він також може повертатися кожні кілька місяців або років, навіть якщо немає чіткої причини у житті вашої дитини, – говорить Анна Слинчук.

За словами експерта, найбільш яскравим симптомом полакіурії є те, що дитина раптом відчуває позиви до сечовипускання протягом дня набагато більше, ніж було раніше.

У деяких випадках позиви можуть бути до 40 разів за один день.

Можливі причини:

переїзд в новий будинок/країну;

перенесені знущання;

втрата близького члена сім’ї або друга;

розлучення батьків або переживання, що батьки можуть розлучитися;

побачені трагедії, смерті інших людей, руйнування, перенесені бомбові атаки.

– Полакіурія у дітей найчастіше не спричинена якимось захворюванням сечових шляхів. Але потрібно зібрати і здати на загальний аналіз сечу дитини, – додає лікар.

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Як підтримати дитину

переконатися, що вона знає, що це нормально, і в цьому немає нічого поганого;

варто відстежувати, скільки разів дитина ходить до туалету, але щоб вона про це не знала;

намагатися відволікти дитину веселими завданнями, іграми.

Якщо ситуація не вирішується, варто звернутися за рекомендаціями до лікаря.