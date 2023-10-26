Определить, есть ли у кого-то сахарный диабет, вскоре будет так же просто, как произнести несколько фраз в свой смартфон, свидетельствует новаторское исследование Klick Labs.

Это исследование знаменует значительный прогресс в диагностике диабета.

Ученые использовали 6-10 секунд человеческого голоса вместе с основными данными о здоровье, включая возраст, пол, рост и вес, чтобы с помощью искусственного интеллекта определить, болеет ли этот человек диабетом II типа.

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Точность теста составляет 89% для женщин и 86% — для мужчин.

По данным Международной диабетической федерации, почти 240 млн взрослых во всем мире, которые живут с диабетом, не знают, что они болеют этим заболеванием.

Для диагностики чаще всего используют анализы крови на гликированный гемоглобин, а также тест на уровень глюкозы в крови натощак. Эти методики требуют обязательного посещения врача, а затем поездки в лабораторию.

Новое исследование показывает, что анализ нескольких секунд голоса человека в смартфоне с помощью ИИ достаточно точно может определить, есть ли у него диабет II типа.

Ученые Klick Labs считают технологию голоса потенциальным прорывом в выявлении диабета.

Команда исследовала голосовые особенности человека. К примеру, изменения высоты и интенсивности, которые не воспринимает человеческое ухо.

— Обработав голосовой сигнал, мы определили изменения в голосе, вызванные именно диабетом II типа. Кстати, они разные у мужчин и женщин, — сказал Джейси Кауфман, научный сотрудник Klick Labs.

По словам ученого, если нынешние методы диагностирования диабета требуют много времени, затрат, то голосовые технологии могут полностью устранить эти барьеры.

Следующая цель ученых — расширение исследования с использованием голоса для диагностики проблем женского здоровья и гипертонии.

Источник: ScitechDaily