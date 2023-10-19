Команда ученых Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Чана в ходе исследования выяснила, что люди, которые едят всего две порции красного мяса в неделю, могут иметь повышенный риск развития диабета II типа.

Ученые также обнаружили, что замена красного мяса здоровыми источниками белка растительного происхождения, такими как орехи и бобовые, или небольшим количеством молочных продуктов, была связана со снижением риска развития диабета II типа.

— Наши результаты полностью подтверждают мнение диетологов, которые рекомендуют ограничить потребление как переработанного, так и непереработанного красного мяса, — отметил научный сотрудник Департамента питания Сяо Гу.

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Для этого исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 216 695 медсестер. Диету оценивали с помощью опросников по частоте приема пищи каждые два-четыре года. За время эксперимента у более чем 22 тыс. участников развился диабет II типа.

Причем у тех, кто ел больше всего красного мяса, риск развития диабета был на 62% выше, чем у тех, кто ел меньше всего.

Каждая дополнительная ежедневная порция обработанного красного мяса была связана с увеличением риска развития диабета на 46%, а каждая дополнительная ежедневная порция необработанного красного мяса была связана с увеличением риска на 24%.

Исследователи также обнаружили, что замена мяса порцией орехов и бобовых была связана со снижением риска развития диабета на 30%, а замена порцией молочных продуктов — со снижением риска на 22%.

Учитывая результаты этой и предыдущих научных работ, ограничение потребления мяса одной порцией в неделю было бы разумным для людей, желающих оптимизировать свое здоровье и благополучие, резюмируют исследователи.