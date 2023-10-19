Команда вчених Гарвардської школи громадської охорони здоров’я імені Т. Чана під час дослідження з’ясувала, що люди, які їдять лише дві порції червоного м’яса на тиждень, можуть мати підвищений ризик розвитку діабету II типу.

Вчені також виявили, що заміна червоного м’яса здоровими джерелами білка рослинного походження, як-от горіхи і бобові, або невеликою кількістю молочних продуктів, була пов’язана зі зниженням ризику розвитку діабету II типу.

– Наші результати повністю підтверджують думку дієтологів, які рекомендують обмежити споживання як переробленого, так і непереробленого червоного м’яса, – зазначив науковий співробітник Департаменту харчування Сяо Гу.

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Для цього дослідження вчені проаналізували дані про стан здоров’я 216 695 медсестер. Дієту оцінювали за допомогою опитувальників щодо частоти прийому їжі кожні два-чотири роки. За час експерименту у більш ніж 22 тис. учасників розвинувся діабет II типу.

Причому у тих, хто їв найбільше червоного м’яса, ризик розвитку діабету був на 62% вищим, ніж у тих, хто їв найменше.

Кожна додаткова щоденна порція обробленого червоного м’яса була пов’язана зі збільшенням ризику розвитку діабету на 46%, а кожна додаткова щоденна порція необробленого червоного м’яса була пов’язана зі збільшенням ризику на 24%.

Дослідники також виявили, що заміна м’яса порцією горіхів і бобових була пов’язана зі зниженням ризику розвитку діабету на 30%, а заміна порцією молочних продуктів – зі зниженням ризику на 22%.

З огляду на результати цієї та попередніх наукових робіт, обмеження споживання м’яса однією порцією на тиждень було б розумним для людей, охочих оптимізувати своє здоров’я і благополуччя, резюмують дослідники.