Дослідження американських вчених показало, що червоне м’ясо може провокувати розвиток тромбозу.

В ході наукової роботи вчені спостерігали 3 тис. учасників, які дотримувалися різного раціону харчування. Так, одна група добровольців їла червоне м’ясо, інша – вживала цей продукт лише іноді, третя – взагалі від нього відмовилася.

Після закінчення дослідження були вивчені аналізи крові і мікрофлори випробовуваних.

У підсумку з’ясувалося, що при вживанні червоного м’яса в організмі людини утворюються побічна речовина — триметиламіноксид (ТМАО). Вона, як відомо, підвищує ризик інсульту і хвороб серця, а також збільшує ризик утворення тромбів і холестеринових бляшок.

Це відкриття допоможе нам розробити нові пов’язані з харчуванням методи зниження ризику розвитку атеросклерозу і серцево-судинних захворювань, впевнені вчені.

Відомо також, що ризик в’язкості крові і закупорки судин збільшується і при коронавірусної інфекції. Тому важливо звертати увагу на наші харчові переваги і регулярно вимірювати рівень холестерину.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати.

У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо – всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

Джерело: Nature Microbiology