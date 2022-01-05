Исследование американских ученых показало, что красное мясо может провоцировать развитие тромбоза.

В ходе научной работы ученые наблюдали 3 тыс. участников, которые придерживались разного рациона питания. Так, одна группа добровольцев ела красное мясо, другая – употребляла этот продукт лишь иногда, третья – вообще от него отказалась.

По окончании исследования были изучены анализы крови и микрофлоры испытуемых.

В итоге выяснилось, что при употреблении красного мяса в организме человека образуются побочное вещество — триметиламиноксид (ТМАО). Оно, как известно, повышает риск инсульта и болезней сердца, а также увеличивает риск образования тромбов и холестериновых бляшек.

Это открытие поможет нам разработать новые связанные с питанием методы снижения риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, уверены ученые.

Известно также, что риск вязкости крови и закупорки сосудов увеличивается и при коронавирусной инфекции. Поэтому важно обращать внимание на наши пищевые предпочтения и регулярно измерять уровень холестерина.

Всемирная организация здравоохранения, тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты.

Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

Источник: Nature Microbiology