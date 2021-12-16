В Украине приняли законопроект №5831 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.

Соответствующее решение приняла Верховная Рада во втором чтении. Законопроект поддержали 305 нардепов. В документе говорится о возможности через приложение Дія оформлять согласие на использование органов после смерти.

— Согласие или несогласие человека на посмертное донорство, заявление об отзыве предоставленного ранее согласия или несогласия подаются в письменной или электронной форме с подписью лица, выражающего свое волеизъявление, в порядке, определенном Кабинетом министров. Такие сделки не требуют нотариального удостоверения или заверения подлинности подписи указанного лица нотариусом, — отметили в документе.

Сведения о предоставленных лицом согласии или несогласии на посмертное донорство, письменном заявлении об отзыве предоставленного ранее согласия или несогласия вносятся в Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей в порядке, определенном законодательством.

Закон также уточнил отдельные положения процедуры предоставления согласия на донорство. В том числе изъято положение о возможности назначения человеком своего полномочного представителя для предоставления согласия на посмертное донорство после его смерти.

Этот документ может урегулировать предоставление медицинской помощи методом трансплантации, поэтому это будет способствовать повышению эффективности и количества соответствующих оперативных вмешательств, что даст возможность спасти жизни большему количеству украинцев.

Минздрав уполномочивается на утверждение условий и порядка изъятия, хранения, тестирования и использования отдельных анатомических материалов, расширение круга лиц, которые могут принимать решение о проведении изъятия органов, уточнении отдельных положений процедуры предоставления согласия на донорство, и устанавливает переход от пилотного проекта к финансированию по программе медицинских гарантий.

Украинская трансплантология демонстрирует рекордные результаты: если в 2019 году было проведено 78 операций, в 2020 – 118, то по итогам 2021 года Минздрав планирует выйти как минимум на 250 операций.