В Україні ухвалили законопроект №5831 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

Відповідне рішення прийняла Верховна Рада у другому читанні. Законопроект підтримали 305 нардепів. У документі йдеться про можливість через додаток Дія оформляти згоду на використання органів після смерті.

– Згода або незгода особи на посмертне донорство, заява про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди подаються у письмовій або електронній формі за підписом особи, яка висловлює своє волевиявлення, в порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Такі правочини не потребують нотаріального посвідчення чи засвідчення справжності підпису зазначеної особи нотаріусом, – зазначили у документі.

Відомості щодо наданих особою згоди або незгоди на посмертне донорство, письмової заяви про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди вносяться до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин у порядку, визначеному законодавством.

Закон також уточнив окремі положення процедури надання згоди на донорство. У тому числі вилучено положення щодо можливості призначення особою свого повноважного представника для надання згоди на посмертне донорство після її смерті.

Цей документ може врегулювати надання медичної допомоги методом трансплантації, тож це сприятиме підвищенню ефективності та кількості відповідних оперативних втручань, що дасть можливість врятувати життя більшій кількості українців.

МОЗ уповноважується на затвердження умов та порядків вилучення, зберігання, тестування та використання окремих анатомічних матеріалів, розширення кола осіб, які можуть приймати рішення щодо проведення вилучення органів, уточнення окремих положень процедури надання згоди на донорство, та встановлює перехід від пілотного проекту до фінансування за програмою медичних гарантій.

Українська трансплантологія демонструє рекордні результати: якщо у 2019 році було проведено 78 операцій, у 2020 – 118, то за підсумками 2021 року МОЗ планує вийти щонайменше на 250 операцій.