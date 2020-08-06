Украина получила подтверждение, что может рассчитывать на свои 20% вакцин от коронавируса по международной программе COVAX, когда она появится на рынке.

– Эти 20% для нашей страны – это 8 млн доз, которые будут приходить определенными траншами, как только будет зарегистрирована та или иная вакцина. При этом, речь не идет, что это будет какая-то одна вакцина, – рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, пока от Украины в этом вопросе не требуют финансового участия, но окончательное решение по количеству вакцины и ее цене будет принято на заседании Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) в сентябре.

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Ляшко также сказал, кого в первую очередь обеспечат бесплатной вакциной – это медики, сотрудники силовых органов, пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями.

При этом параллельно ведутся переговоры с производителями вакцин для закупки за средства бюджета. Главный санврач отметил, что это необходимо для обеспечения людей, которые сами хотят вакцинироваться, не дожидаясь ее бесплатно от государства.

Цены на вакцины от Covid-19

Американская компания Moderna заявила, что ее вакцина будет стоить в диапазоне $50-60. Правда, по такой цене ее будут реализовывать в США и в странах с высоким уровнем дохода.

А компании Pfizer и BioNTech планируют продавать одну дозу по $19,5.

В Италии в январе 2021 года можно будет купить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca. Стоимость одной дозы — €2-3.