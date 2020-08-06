Україна отримала підтвердження, що може розраховувати на свої 20% вакцин від коронавірусу за міжнародною програмою COVAX, коли вона з’явиться на ринку.

– Ці 20% для нашої країни – це 8 млн доз, які будуть приходити певними траншами, щойно буде зареєстрована та чи інша вакцина. Водночас не йдеться про те, що це буде якась одна вакцина, – розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, поки від України у цьому питанні не вимагають фінансової участі, але остаточне рішення за кількістю вакцини та щодо ціни буде ухвалено на засіданні Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) у вересні.

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Ляшко також сказав, кого передусім забезпечать безкоштовною вакциною – це медики, співробітники силових органів, літні люди і люди, які страждають від хронічних захворювань.

Водночас паралельно ведуться переговори з виробниками вакцин для закупівлі за кошти бюджету. Головний санлікар зазначив, що це необхідно для забезпечення людей, які хочуть самі вакцинуватися, не чекаючи її безкоштовно від держави.

Ціни на вакцини від Covid-19

Американська компанія Moderna заявила, що її вакцина коштуватиме в діапазоні $50-60. Щоправда, за такою ціною її реалізовуватимуть в США і в країнах з високим рівнем доходу.

А компанії Pfizer і BioNTech планують продавати одну дозу за $19,5.

В Італії у січні 2021 року можна буде купити вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca. Вартість однієї дози – €2-3.