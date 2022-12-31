В 2022 году хирурги Первого медобъединения Львова выполнили рекордное количество трансплантаций: им удалось успешно пересадить 97 органов и спасти тем самым жизни почти сотне украинцев.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— Наши медицинские команды пересадили 7 сердец, 12 печенок и 78 почек. Из них три почки и одну печень получили дети, — отмечают медики.

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Они выразили сочувствие и благодарность семьям доноров за сложное решение, ставшее спасением для других.

Отмечается, что почки пересаживали пациентам с тяжелой почечной недостаточностью. В 90% случаев — это хронический гломерулонефрит. При этом от семейного донора за год пересадили 43 почки, от посмертного — 35.

Печень получали пациенты с циррозом. Их возраст — от 30 до 50 лет.

— Сердца пересаживали мужчинам, их семеро. Самому старшему — 67 лет. Самому младшему – только 34, — сообщают медики.

И отмечают, что тяжелую сердечную недостаточность повлекли врожденная дилатационная кардиомиопатия или ишемическая кардиомиопатия – поражение значительной части миокарда вследствие инфаркта.

Цель в 2023 году – сделать минимум вдвое больше операций и активно развивать детскую трансплантологию. Чтобы каждый ребенок, каждый украинец получил орган здесь, в Украине, акцентируют львовские медики.

Источник: Первое медобъединение Львова