Врачи львовского Охматдета присоединились к миссии американских хирургов в Зимбабве.

Челюстно-лицевой хирург из Охматдета Кристина Пограничная и заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Вера Приймакова вместе с коллегами из США и Мексики присоединились к миссии в Зимбабве.

Украинские врачи впервые стали частью американской миссии, приглашенной в Зимбабве.

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Они вместе с американскими коллегами ставят перед собой задачу помочь детям с самыми сложными пороками лица.

Кристина Пограничная ранее уже работала вместе с хирургами из США. Врач проводила операцию со Стивеном Ортеном и Крейгом Хобаром.

Американские коллеги высоко оценили работу украинских хирургов и пригласили их присоединиться к миссии в Зимбабве.

Миссия началась и будет продолжаться до 23 сентября.

Уже в первый день в центральной больнице Салли Мугабе врачам удалось осмотреть около 100 пациентов. 60 из них были записаны на операции, которые сразу же начались.

LEAP Global Missions совместно с партнерами организует миссии с 2009 года, где ведущие пластические и реконструктивные хирурги из США проводят бесплатные операции для людей со всего мира.

Источник: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет

Фото: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет