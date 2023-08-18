Во Львове, в больнице Святого Николая прооперировали братика и сестричку — воспитанников детдома, имевших врожденные пороки лица.

Дети знают, что их оперировала американский врач Оксана Джексон.

Медик имеет украинское происхождение и приехала в нашу страну, как говорит, по зову сердца, чтобы в сложное время помогать тем, кому пригодится ее уникальный опыт. Оксана — вице-президент Американской ассоциации расщелин губы и неба.

9-летнего Петю, у которого была расщеплена губа, оперировали первым. В младенческом возрасте мальчику уже проводили хирургическое вмешательство, но той операции оказалось недостаточно. У Пети осталась асимметрия губ и носа.

Вместе с американской коллегой наши хирурги исправили этот недостаток. Они удалили рубец и откорректировали губы, а перегородку носа выровняли. Поэтому, кроме косметического эффекта, мальчик наконец сможет лучше дышать.

8-летней Насте провели костную пластику — редкое и сложное оперативное вмешательство.

Из губчатого вещества бедра специалисты сформировали кость и вживили ее в десну — в участок, где была расщелина.

Через полгода с девочкой будут работать ортодонты, чтобы решить ее проблему с зубами.

Такое же сложное хирургическое вмешательство по вживлению кости наши специалисты вместе с американской коллегой выполнили аж трем детям.

Кроме того, оперировали расщелины неба и губ, выполняли коррекции врожденных и приобретенных недостатков лица детям в возрасте от 4 месяцев до 15 лет. Всего выполнили 13 вмешательств.

Все это всего за три дня!

Во Львове и в Больнице Святого Николая американка Оксана Джексон была впервые. Украинцам хотелось бы, чтобы не в последний раз.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова