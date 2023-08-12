Отохирурги львовской больницы Охматдет спасли 9-летнего Владимира, у которого, в результате перенесенного отита, развился острый мастоидит и появился большой субпериостальный абсцесс.
Врачи рассказывают, что это был очень сложный случай.
— Мы сделали мальчику мастоидэктомию по современным стандартам. Из абсцесса удалили 5 мл гноя. Это очень много, — говорит руководитель Клиники головы и шеи Федор Юрочко.
Пришлось также очищать височную кость от разрушенных из-за воспалительных процессов тканей.
Семья Володи из села Лимна Турковского района Львовской области. У супругов 10 детей. Владимир — 9-й ребенок.
Началось все с боли в ухе и гноетечения из него. Местный врач назначил лечение антибиотиками. Мальчику стало легче. Однако впоследствии симптомы возобновились. Более того, появился болезненный отек позади уха.
Местный врач направил больного ребенка в Клинику головы и шеи Охматдета, потому что только там могли помочь пациенту с такими симптомами.
— Мы приехали вовремя. Благодарна врачам за то, что спасли сына, их профессионализм – высочайшего уровня, — сказала мама мальчика Галина.
Благодаря быстрым и слаженным действиям команды медиков, Володя достаточно быстро начал выздоравливать. Его уже выписали из больницы.
Источник и фото: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит