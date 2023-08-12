Отохірурги львівської лікарні Охматдит врятували 9-річного Володимира, у якого після перенесеного отиту розвинувся гострий мастоїдит і з’явився великий субперіостальний абсцес.

Лікарі розказують, що це був дуже складний випадок.

– Ми зробили хлопчику мастоідектомію за сучасними стандартами. З абсцесу видалили 5 мл гною. Це дуже багато, – говорить керівник Клініки голови та шиї Федір Юрочко.

Довелося також очищати скроневу кістку від зруйнованих через запальні процесів тканин.

Родина Володі зі села Лімна Турківського району Львівської області. У подружжя 10 діток. Володимир – 9-та дитина.

Почалося усе із болю у вусі та виділення гною з нього. Місцевий лікар призначив лікування антибіотиками. Хлопчику полегшало. Проте згодом симптоми поновилися. Понад те, з’явився болючий набряк позаду вуха.

Місцевий лікар направив хвору дитину до Клініки голови та шиї Охматдиту, бо лише там могли допомогти пацієнту з такими симптомами.

– Ми приїхали вчасно. Вдячна лікарям за те, що врятували сина, їхня фаховість – найвищого рівня, – сказала мама хлопчика Галина.

Завдяки швидким і злагодженим діям команди медиків Володя досить швидко почав одужувати. Його вже виписали із лікарні.

Джерело і фото: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит