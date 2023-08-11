20-річна Джессіка Росс подала позов проти лікарні Джорджії та лікарів, причетних до її пологів. Жінка звинуватила їх у тому, що під час патологічних пологів її дитина була обезголовлена через непрофесійні дії бригади акушерів.

Ба більше, лікарня намагалася приховати обставини смерті новонародженого.

За словами сімейного адвоката, дитина, яку назвали на честь батька – Тейлором, народилася вчасно.

Про жодні вроджені дефекти плода під час обстежень батькам не повідомляли.

Коли почалися пологи, з’ясувалося, що хлопчик йде плечем. Це неправильне передлежання, яке потребує професіоналізму від акушерів.

Мати у своєму позові стверджує, що лікарка грубо і недбало почала витягати дитину за шию, коли нічого не вийшло, акушерка не змогла належним чином провести кесарів розтин.

Це призвело до обезголовлення і смерті Тревеона Ісаї Тейлора-молодшого.

Матері ж пояснили, що дитина народилася мертвою, і відмовилися показати тіло.

Після наполегливих вимог сім’ї, все ж пішли на поступки і показали тіло дитини, щільно загорнуте в ковдру, її голова була просто притулена до тіла.

Судмедексперт округу Брайян Байарс сказав, що його офіс зв’язався з медичною радою Джорджії і попросив, щоб вони провели службове розслідування ролі трьох лікарів у цьому інциденті.

Історія набула широкого розголосу. Але Південний регіональний медичний центр заявив журналістам, що не може обговорювати догляд і лікування конкретних пацієнтів через закони про конфіденційність.

Проте там все ж повідомили, що лікарка Трейсі Сент-Джуліан, яка брала участь у пологах, нібито не є співробітником лікарні.

Спроби журналістів зв’язатися з Сент-Джуліан не мали успіху.

Обласна судмедекспертиза досі не назвала причину смерті дитини. Офіс все ще працює над завершенням розтину дитини, повідомив Брайан Байарс.