20-летняя Джессика Росс подала иск против больницы Джорджии и врачей, причастных к ее родам. Женщина обвинила их в том, что во время патологических родов ее ребенок был обезглавлен из-за непрофессиональных действий бригады акушеров.

Более того, больница пыталась скрыть обстоятельства смерти новорожденного.

По словам семейного адвоката, ребенок, которого назвали в честь отца — Тейлором, родился в срок.

Ни о каких врожденных дефектах плода при обследованиях родителям не сообщали.

Когда начались роды, выяснилось, что мальчик идет плечом. Это неправильное предлежание, которое требует профессионализма от акушеров.

Мать в своем иске утверждает, что врач грубо и небрежно начала вытягивать ребенка за шею. Когда ничего не получилось, акушерка не смогла надлежащим образом провести кесарево сечение. Это привело к обезглавливанию и смерти Тревеона Исайи Тейлора-младшего.

Матери же объяснили, что ребенок родился мертвым, и отказались показать тело.

После настоятельных требований семьи, все же пошли на уступки и показали тело ребенка, плотно завернутое в одеяло, его голова была просто прислонена к телу.

Судмедэксперт округа Брайан Байарс сказал, что его офис связался с медицинским советом Джорджии и попросил, чтобы они провели служебное расследование роли трех врачей в этом инциденте.

История получила широкую огласку. Но Южный региональный медицинский центр заявил журналистам, что не может обсуждать уход и лечение конкретных пациентов из-за законов о конфиденциальности.

Но все же там сообщили, что врач Трейси Сент-Джулиан, принимавшая участие в родах, якобы не является сотрудником больницы.

Попытки журналистов связаться с Сент-Джулиан не увенчались успехом.

Областная судмедэкспертиза до сих пор не назвала причину смерти ребенка. Офис все еще работает над завершением вскрытия ребенка, сообщил Брайан Байарс.