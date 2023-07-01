Ребенок появился на свет преждевременно — раньше на один месяц. Как только малыша принесли к маме — ребенок начал синеть.

Уже на следующий день роженицу с младенцем транспортировали из Тернополя во Львов. И здесь, в больнице Святого Николая, диагностировали крошечной пациентке атрезию пищевода — врожденный порок развития, при котором этот орган как бы разделен на несколько сегментов, не соединенных между собой. К тому же, у девочки, которой уже дали имя Виктория, верхний конец пищевода заканчивался слепо. Нижний — врос в трахею. Пища попадала прямо в легкие ребенка. Поэтому начала развиваться опасная для жизни пневмония.

Требовалась немедленная операция, но и это было невозможно из-за плохих показателей свертываемости крови.

Два дня, на грани жизни и смерти, маленькая Викуся провела в реанимации на аппарате ИВЛ и с постоянными переливаниями крови.

На третий день жизни Викторию прооперировали.

Хирурги выполнили торакоскопическое вмешательство всего через три маленьких отверстия 3 и 5 мм.

Сначала ликвидировали соединение между трахеей и нижним сегментом пищевода. Затем сшили его разъединенные части.

Почти сразу после операции малышка начала дышать самостоятельно. Через пять дней уже могла пить молоко.

В больнице Святого Николая хирурги — одни из немногих в Украине — выполняют такие сложные вмешательства для новорожденных.

Постепенно маленькая Вика набирает вес и даже, как утверждает мама, начала улыбаться.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова