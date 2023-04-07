Команда киевских кардиохирургов провела операцию на сердце младенцу с весом 800 г прямо в родильном доме Ровно.

— Операция по закрытию артериального протока была сложной и требовала от медицинской команды высокого профессионализма и внимания. Малыш успешно прошел операцию и теперь имеет все шансы на полноценную жизнь, — говорится в сообщении.

По словам медиков, новорожденного не транспортировали в другую больницу, чтобы избежать дополнительного стресса для ребенка, которого было опасно перевозить на большое расстояние. Поэтому киевские специалисты сами приехали в Ровно со всем необходимым для операции оборудованием.

Источник: Рівненські новини