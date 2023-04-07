Команда київських кардіохірургів провела операцію на серці немовляті з вагою 800 г прямо в пологовому будинку Рівного.

– Операція із закриття артеріальної протоки була складною і вимагала від медичної команди високого професіоналізму та уваги. Малюк успішно пройшов операцію і тепер має всі шанси на повноцінне життя, – йдеться в повідомленні.

За словами медиків, новонародженого не транспортували в іншу лікарню, щоб уникнути додаткового стресу для дитини, яку було небезпечно перевозити на велику відстань. Тому київські фахівці самі приїхали до Рівного з усім необхідним для операції обладнанням.

Зараз дивляться

Джерело: Рівненські новини