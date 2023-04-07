Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

З’явився на світ із вагою 800 г: у Рівному провели операцію на серці новонародженого

7 Квітня 2023, 11:30
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хирурги
Джерело: Depositphotos

Команда київських кардіохірургів провела операцію на серці немовляті з вагою 800 г прямо в пологовому будинку Рівного.

– Операція із закриття артеріальної протоки була складною і вимагала від медичної команди високого професіоналізму та уваги. Малюк успішно пройшов операцію і тепер має всі шанси на повноцінне життя, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
дітиКардіолог розповіла, чому під час війни у дитини може статися серцевий напад

За словами медиків, новонародженого не транспортували в іншу лікарню, щоб уникнути додаткового стресу для дитини, яку було небезпечно перевозити на велику відстань. Тому київські фахівці самі приїхали до Рівного з усім необхідним для операції обладнанням.

Зараз дивляться

Джерело: Рівненські новини

Теги
новонароджені Операція Рівне Серце
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь