Лікар-кардіолог Віра Горбачова в коментарі одному з провідних українських ЗМІ розповіла, що може призвести до серцевого нападу у дитини і як запобігти катастрофу.

– Всю країну сколихнули новини про смерть двох дітей, у яких зупинилося серце через переляк від російських обстрілів. Це сталося з 3-річним хлопчиком з Очакова і 6-річною дівчинкою з Авдіївки, – йдеться в повідомленні.

Раптова смерть становить близько 5% всіх смертей дітей і підлітків, а раптова коронарна, тобто серцева смерть становить близько 2-3% померлих до 22 років, пояснила медик.

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Кардіолог зазначає, що потенційні причини серцевого нападу у дітей включають вроджені вади серця. Це загальний термін для серцевих захворювань, які виникають з народження і становлять близько 1% новонароджених.

Віра Горбачова нагадала, що захворювання серця можуть бути і придбаними, тобто такими, що розвинулися після народження.

За словами лікаря, найпоширенішим типом хвороби серця у дітей, яка вражає 33,4 млн осіб щорічно, є ревматична хвороба серця.

Патологія може стати наслідком запущеного стрептококового фарингіту або стрептококової ангіни. Однак це рідко зустрічається в місцях, де лікарі лікують ангіну антибіотиками.

– Якщо лікарі негайно не почнуть лікувати ревматичну хворобу, може виникнути ураження серця або ревматична хвороба серця, яка послаблює клапани між камерами серця, – каже кардіолог.

І додає, що хвороба Кавасакі є ще одним набутим захворюванням, що вражає від 9 до 20 з кожних 100 тис. дітей віком до п’яти років. Хвороба викликає раптовий розвиток лихоманки.

Інші симптоми включають:

роздратування і почервоніння в білках очей;

роздратування і запалення порожнини рота, губ і горла;

набряклі лімфатичні залози;

набряк або припухлість рук і ніг.

Іншими набутими захворюваннями серця у дітей є:

міокардит – запалення серцевого м’яза;

перикардит – запалення оболонки, що містить серце.

Дослідження також розглядають і тупу травму грудної клітини як рідкісну причину серцевого нападу у дітей.

Як виявити проблеми з серцем у дітей

Важливо стежити за ознаками серцево-судинних захворювань у дітей, зазначає лікар. За її словами, це допоможе вчасно приступити до лікування і уникнути небезпечних наслідків.

Якщо батьки помітили у своєї дитини такі симптоми, вони повинні негайно звернутися до лікаря:

проблеми з вигодовуванням або поганий апетит;

блюв ання ;

; холодні кінцівки;

блідість;

прискорене дихання;

прискорене серцебиття;

низький тиск;

нерегулярний пульс;

болі в грудній клітці.

– Особливу увагу слід звернути при скаргах на загрудинний біль, який виникає на тлі фізичного навантаження або на біль, що супроводжується запамороченням і втратою свідомості, – консультує медик.

Батькам слід звернутися за діагностикою та медичною допомогою, якщо помітили будь-які ознаки або симптоми захворювань серця, констатує Віра Горбачова.