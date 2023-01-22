Лікар-кардіолог Віра Горбачова в коментарі одному з провідних українських ЗМІ розповіла, що може призвести до серцевого нападу у дитини і як запобігти катастрофу.
– Всю країну сколихнули новини про смерть двох дітей, у яких зупинилося серце через переляк від російських обстрілів. Це сталося з 3-річним хлопчиком з Очакова і 6-річною дівчинкою з Авдіївки, – йдеться в повідомленні.
Раптова смерть становить близько 5% всіх смертей дітей і підлітків, а раптова коронарна, тобто серцева смерть становить близько 2-3% померлих до 22 років, пояснила медик.
Кардіолог зазначає, що потенційні причини серцевого нападу у дітей включають вроджені вади серця. Це загальний термін для серцевих захворювань, які виникають з народження і становлять близько 1% новонароджених.
Віра Горбачова нагадала, що захворювання серця можуть бути і придбаними, тобто такими, що розвинулися після народження.
За словами лікаря, найпоширенішим типом хвороби серця у дітей, яка вражає 33,4 млн осіб щорічно, є ревматична хвороба серця.
Патологія може стати наслідком запущеного стрептококового фарингіту або стрептококової ангіни. Однак це рідко зустрічається в місцях, де лікарі лікують ангіну антибіотиками.
– Якщо лікарі негайно не почнуть лікувати ревматичну хворобу, може виникнути ураження серця або ревматична хвороба серця, яка послаблює клапани між камерами серця, – каже кардіолог.
І додає, що хвороба Кавасакі є ще одним набутим захворюванням, що вражає від 9 до 20 з кожних 100 тис. дітей віком до п’яти років. Хвороба викликає раптовий розвиток лихоманки.
Інші симптоми включають:
- роздратування і почервоніння в білках очей;
- роздратування і запалення порожнини рота, губ і горла;
- набряклі лімфатичні залози;
- набряк або припухлість рук і ніг.
Іншими набутими захворюваннями серця у дітей є:
- міокардит – запалення серцевого м’яза;
- перикардит – запалення оболонки, що містить серце.
Дослідження також розглядають і тупу травму грудної клітини як рідкісну причину серцевого нападу у дітей.
Як виявити проблеми з серцем у дітей
Важливо стежити за ознаками серцево-судинних захворювань у дітей, зазначає лікар. За її словами, це допоможе вчасно приступити до лікування і уникнути небезпечних наслідків.
Якщо батьки помітили у своєї дитини такі симптоми, вони повинні негайно звернутися до лікаря:
- проблеми з вигодовуванням або поганий апетит;
- блювання;
- холодні кінцівки;
- блідість;
- прискорене дихання;
- прискорене серцебиття;
- низький тиск;
- нерегулярний пульс;
- болі в грудній клітці.
– Особливу увагу слід звернути при скаргах на загрудинний біль, який виникає на тлі фізичного навантаження або на біль, що супроводжується запамороченням і втратою свідомості, – консультує медик.
Батькам слід звернутися за діагностикою та медичною допомогою, якщо помітили будь-які ознаки або симптоми захворювань серця, констатує Віра Горбачова.