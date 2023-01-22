Врач-кардиолог Вера Горбачева в комментарии одному из ведущих украинских СМИ рассказала, что может привести к сердечному приступу у ребенка и как предупредить катастрофу.
— Всю страну всколыхнули новости о смерти двух детей, у которых остановилось сердце из-за испуга от российских обстрелов. Это произошло с 3-летним мальчиком из Очакова и 6-летней девочкой из Авдеевки, — говорится в сообщении.
Внезапная смерть составляет около 5% всех смертей детей и подростков, а внезапная коронарная, то есть сердечная смерть составляет около 2 – 3% умерших до 22 лет, объяснила медик.
Кардиолог отмечает, что к потенциальным причинам сердечного приступа у детей относятся врожденные пороки сердца. Это общий термин для сердечных заболеваний, которые возникают с рождения и составляют около 1% новорожденных.
Вера Горбачева напомнила, что заболевания сердца могут быть и приобретенными, то развиться после рождения.
По словам врача, самым распространенным типом болезни сердца у детей, которая поражает 33,4 млн человек ежегодно, является ревматическая болезнь сердца.
Патология может стать следствием запущенного стрептококкового фарингита или стрептококковой ангины. Однако это редко встречается в местах, где врачи лечат ангину антибиотиками.
— Если врачи немедленно не начнут лечить ревматическую болезнь, может возникнуть поражение сердца или ревматическая болезнь сердца, которая ослабляет клапаны между камерами сердца, — говорит кардиолог.
И добавляет, что болезнь Кавасаки является еще одним приобретенным заболеванием, поражающим от 9 до 20 из каждых 100 тыс. детей в возрасте до пяти лет. Болезнь вызывает внезапное развитие лихорадки.
Другие симптомы включают:
- сыпь;
- раздражение и покраснение в белках глаз;
- раздражение и воспаление полости рта, губ и горла;
- опухшие лимфатические железы;
- отек или припухлость рук и ног.
Другими приобретенными заболеваниями сердца у детей являются:
- миокардит – воспаление сердечной мышцы;
- перикардит – воспаление оболочки, содержащей сердце.
Исследования также рассматривают и тупую травму грудной клетки как редкую причину сердечного приступа у детей.
Как выявить проблемы с сердцем у детей
Важно следить за признаками сердечно-сосудистых заболеваний у детей, отмечает врач. По ее словам, это поможет вовремя приступить к лечению и избежать опасных последствий.
Если родители заметили у своего ребенка такие симптомы, они должны немедленно обратиться к врачу:
- проблемы с вскармливанием или плохой аппетит;
- рвота;
- холодные конечности;
- бледность;
- учащенное дыхание;
- учащенное сердцебиение;
- низкое давление;
- нерегулярный пульс;
- боли в грудной клетке.
— Особое внимание следует обратить при жалобах на загрудинную боль, которая возникает на фоне физической нагрузки или на боль, которая сопровождается головокружением и потерей сознания, — консультирует медик.
Родителям следует обратиться за диагностикой и медицинской помощью, если заметили какие-либо признаки или симптомы заболеваний сердца, констатирует Вера Горбачева.