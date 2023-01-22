Врач-кардиолог Вера Горбачева в комментарии одному из ведущих украинских СМИ рассказала, что может привести к сердечному приступу у ребенка и как предупредить катастрофу.

— Всю страну всколыхнули новости о смерти двух детей, у которых остановилось сердце из-за испуга от российских обстрелов. Это произошло с 3-летним мальчиком из Очакова и 6-летней девочкой из Авдеевки, — говорится в сообщении.

Внезапная смерть составляет около 5% всех смертей детей и подростков, а внезапная коронарная, то есть сердечная смерть составляет около 2 – 3% умерших до 22 лет, объяснила медик.

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Кардиолог отмечает, что к потенциальным причинам сердечного приступа у детей относятся врожденные пороки сердца. Это общий термин для сердечных заболеваний, которые возникают с рождения и составляют около 1% новорожденных.

Вера Горбачева напомнила, что заболевания сердца могут быть и приобретенными, то развиться после рождения.

По словам врача, самым распространенным типом болезни сердца у детей, которая поражает 33,4 млн человек ежегодно, является ревматическая болезнь сердца.

Патология может стать следствием запущенного стрептококкового фарингита или стрептококковой ангины. Однако это редко встречается в местах, где врачи лечат ангину антибиотиками.

— Если врачи немедленно не начнут лечить ревматическую болезнь, может возникнуть поражение сердца или ревматическая болезнь сердца, которая ослабляет клапаны между камерами сердца, — говорит кардиолог.

И добавляет, что болезнь Кавасаки является еще одним приобретенным заболеванием, поражающим от 9 до 20 из каждых 100 тыс. детей в возрасте до пяти лет. Болезнь вызывает внезапное развитие лихорадки.

Другие симптомы включают:

сыпь;

раздражение и покраснение в белках глаз;

раздражение и воспаление полости рта, губ и горла;

опухшие лимфатические железы;

отек или припухлость рук и ног.

Другими приобретенными заболеваниями сердца у детей являются:

миокардит – воспаление сердечной мышцы;

перикардит – воспаление оболочки, содержащей сердце.

Исследования также рассматривают и тупую травму грудной клетки как редкую причину сердечного приступа у детей.

Как выявить проблемы с сердцем у детей

Важно следить за признаками сердечно-сосудистых заболеваний у детей, отмечает врач. По ее словам, это поможет вовремя приступить к лечению и избежать опасных последствий.

Если родители заметили у своего ребенка такие симптомы, они должны немедленно обратиться к врачу:

проблемы с вскармливанием или плохой аппетит;

рвота;

холодные конечности;

бледность;

учащенное дыхание;

учащенное сердцебиение;

низкое давление;

нерегулярный пульс;

боли в грудной клетке.

— Особое внимание следует обратить при жалобах на загрудинную боль, которая возникает на фоне физической нагрузки или на боль, которая сопровождается головокружением и потерей сознания, — консультирует медик.

Родителям следует обратиться за диагностикой и медицинской помощью, если заметили какие-либо признаки или симптомы заболеваний сердца, констатирует Вера Горбачева.