В прифронтовой Авдеевке Донецкой области, которую постоянно обстреливают российские оккупанты, от сердечного приступа умерла шестилетняя девочка. Об этом, со ссылкой на главу Авдеевской ОВА Виталия Барабаша, сообщили в своем Telegram-канале журналисты украинского СМИ.

— Жила с бабушкой, мама где-то за границей на заработках, отца нет — умер… Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, она никому ничего не сказала, — сообщил Виталий Барабаш.

По его словам, в городе остаются около 2,5 тыс. людей, и пока не существует законного механизма, чтобы эвакуировать детей из опасных районов.