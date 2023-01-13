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В прифронтовой Авдеевке от сердечного приступа умерла 6-летняя девочка

13 января 2023, 12:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
маріполь
Источник: Depositphotos

В прифронтовой Авдеевке Донецкой области, которую постоянно обстреливают российские оккупанты, от сердечного приступа умерла шестилетняя девочка. Об этом, со ссылкой на главу Авдеевской ОВА Виталия Барабаша, сообщили в своем Telegram-канале журналисты украинского СМИ.

— Жила с бабушкой, мама где-то за границей на заработках, отца нет — умер… Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, она никому ничего не сказала, — сообщил Виталий Барабаш.

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По его словам, в городе остаются около 2,5 тыс. людей, и пока не существует законного механизма, чтобы эвакуировать детей из опасных районов.

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Источник
Новое время
Теги
Авдеевка Війна в Україні Серце Смерть
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