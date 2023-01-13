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У прифронтовій Авдіївці від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка

13 Січня 2023, 12:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
маріполь
Джерело: Depositphotos

У прифронтовій Авдіївці Донецької області, яку постійно обстрілюють російські окупанти, від серцевого нападу померла шестирічна дівчинка. Про це з посиланням на голову Авдіївської ОВА Віталія Барабаша повідомили у своєму Telegram-каналі журналісти українського ЗМІ.

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– Жила з бабусею, мама десь за кордоном на заробітках, батька немає – помер… Увечері у дитини почали німіти руки і ноги, вона нікому нічого не сказала, – повідомив Віталій Барабаш.

За його словами, в місті залишаються близько 2,5 тис. людей, і поки не існує законного механізму, щоб евакуювати дітей з небезпечних районів.

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Джерело
Новое время
Теги
Авдіївка Війна в Україні Серце Смерть
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