Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли жизнь украинского защитника, получившего тяжелые травмы и ожоги.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

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— Андрей получил тяжелую травму, ожоги всей левой поверхности туловища и конечностей. Перенес клиническую смерть, — пишет Рыженко.

По его словам, за жизнь нашего героя медики боролись семь дней. Ровно столько времени Андрей провел в реанимации на аппарате ИВЛ, пока его состояние не удалось стабилизировать.

— Лечение увенчалось успехом. Первые слова, которые произнес воин: я еще не хочу умирать, надо поднять сына, — пишет Сергей Рыженко.

И сообщает, что после выписки Андрей позвонил в больницу Мечникова уже из дома. Искренне поблагодарил за спасенную жизнь и прислал фото с сыном.

— Вы спасли не только меня, но всю мою семью, которая не знала, что со мной и где я. Я прошел весь этот ужас, — признался герой.

Источник: Сергей Рыженко