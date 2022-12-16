Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували життя українського захисника, який отримав важкі травми і опіки.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

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– Андрій отримав важку травму, опіки всієї лівої поверхні тулуба і кінцівок. Переніс клінічну смерть, – пише Риженко.

За його словами, за життя нашого героя медики боролися сім днів. Рівно стільки часу Андрій провів у реанімації на апараті ШВЛ, поки його стан не вдалося стабілізувати.

– Лікування увінчалося успіхом. Перші слова, які вимовив воїн: я ще не хочу вмирати, треба підняти сина, – пише Сергій Риженко.

І повідомляє, що після виписки Андрій подзвонив в лікарню Мечникова вже з дому. Щиро подякував на врятоване життя і надіслав фото з сином.

– Ви врятували не тільки мене, але всю мою сім’ю, яка не знала, що зі мною і де я. Я пройшов весь цей жах, – зізнався герой.

Джерело: Сергій Риженко